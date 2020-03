Câmara da Mealhada disponível para adquirir ventiladores

João Pedro Campos Hoje às 18:05 Facebook

A Câmara Municipal da Mealhada disponibilizou-se para oferecer até dez ventiladores ao Hospital da Misericórdia da Mealhada, num investimento de cerca de 150 mil euros.

"Os recursos humanos especializados, na área da saúde, são muitíssimo importantes no combate ao Covid-19. Mas os recursos técnicos, como os ventiladores, podem revelar-se, no socorro de doentes vítimas de coronavírus, absolutamente cruciais. Pode representar a diferença entre viver ou morrer", disse o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro.

O autarca espera que os equipamentos sejam adquiridos no menor tempo possível e rapidamente instalados. "Não é altura de vermos quem faz e não faz. O que importa agora é fazer, tomar decisões e encontrar as melhores respostas operacionais que vão ao encontro daquilo que os serviços e os cidadãos precisam", entendeu.

O concelho da Mealhada não registou, ainda, qualquer caso positivo do novo coronavírus, sendo que o Hospital da Misericórdia da Mealhada já limitou as visitas aos doentes e instalou uma receção temporária numa tenda situada no parque de estacionamento.