Câmara da Mealhada entrega trabalhos escolares a alunos sem internet

Os alunos da Mealhada que não dispõem de computador ou acesso à internet mantêm ligação às respetivas escolas através dos serviços da autarquia, que serve de intermediária entre professores e alunos, foi anunciado esta sexta-feira.

"Há alunos de classes sociais desfavorecidas, integrantes de um grupo de 150 que beneficiam de refeições gratuitas por se encontrarem no Escalão A, que ou não têm internet ou computador em casa, ou ambas as coisas. Para que não sejam prejudicados neste período de paragem de aulas, a câmara passou a levar a essas crianças e jovens, do 1.º ciclo do ensino básico ao 12.º ano (ensino secundário), os trabalhos escolares ditados pelos professores", reconhece fonte da autarquia.

