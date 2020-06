Comboio retido em Pampilhosa após passageira ter dito que tem covid-19

António Orlando Hoje às 19:25 Facebook

Um comboio regional que fazia a ligação entre Aveiro e Coimbra ficou retido, esta quarta-feira, na estação da Pampilhosa, no concelho da Mealhada, à espera que uma equipa do INEM se deslocasse ao local para prestar assistência a uma passageira que dizia estar contaminada com a covid-19.

Os restantes passageiros foram transferidos para outra composição que os levaria ao destino.

A mulher de "meia-idade" entrou na estação da Cúria para se deslocar ao Hospital de Coimbra. À chegada do revisor, a "doente" disse ter ligado para o INEM mas que não lhe deram nenhuma solução e que não tinha conseguido ligação para a linha Saúde 24. À falta de melhor, a mulher decidiu ir de comboio ao hospital de Coimbra.

Aos passageiros, o revisor disse já ter ligado para o INEM e que nada mais podia fazer a não ser isolar a mulher na carruagem em que viajava.

O comboio retido devia chegar a Coimbra às 18.36 horas.