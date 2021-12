Enófilos reunidos para assinalar os 130 anos do espumante

JN Hoje às 18:43 Facebook

Miguel Poiares Maduro, professor da Cátedra Vieira de Almeida da Global School da Universidade Católica de Lisboa e antigo ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, foi entronizado Confrade de Honra deste ano da Confraria dos Enófilos da Bairrada, que realizou o seu 43º capítulo no "Palace Hotel do Bussaco", na Mealhada, após o interregno provocado pela pandemia.

Perante uma centena de confrades e convidados, foram também entronizados como Confrades de Mérito, Domingos de Andrade, Diretor-Geral Editorial do "Global Media Group", e o Município de Vagos, representado pelo presidente da Câmara Municipal, Silvério Regalado.

A presidente da Confraria, Célia Alves, lembrou os tempos difíceis vividos pelo setor do vinho no período de pandemia, enaltecendo a capacidade de superação e resiliência dos produtores e restantes agentes económicos para ultrapassar as muitas dificuldades.

Este Grande Capítulo teve por mote a celebração dos 130 anos da criação do espumante da Bairrada, bem como dos 30 anos da sua certificação com Denominação de Origem.