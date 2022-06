Gastronomia com artesanato e música na terra do leitão

"Nova" Câmara da Mealhada mudou o nome e o local da festa do município para o centro mas manteve conceito

Muda o nome e o local mas o conceito do principal certame da Mealhada mantém-se. A FESTAME- Feira do Município da Mealhada deu lugar à Feira de Artesanato e Gastronomia e em vez de se realizar no complexo desportivo vai decorrer no Jardim Municipal, no centro da cidade, de 4 a 12 deste mês.

"Entendemos o espaço público como um local de vida, de encontro de pessoas, de partilha e de valorização do mesmo. Não queremos centros - seja da sede do Município, seja das aldeias e vilas - que sejam apenas de passagem de viaturas a caminho deste ou de outro local. Queremos que haja vida e pessoas para também ter impacto na economia local", sublinha António Franco, o presidente da Câmara da lista independente que ganhou as últimas eleições ao PS.

Para além de artesanato e gastronomia, a feira terá espetáculos culturais, música, zona de diversões e atividades múltiplas.

A porta de entrada da festa do município será o espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, onde se poderão degustar as iguarias que constituem a marca local: pão, água, vinho e leitão.

O artesanato estará representado desde a tecelagem ao estanho, passando pela cestaria e cerâmica, entre outros. Na gastronomia existirão cinco tasquinhas representativas dos sabores locais, como leitão de cabidela, chanfana ou negalhos.

O recinto da feira conta com uma área de street-food, zona de diversões (carrinhos de choque e insufláveis) e Zona 231, um espaço vocacionado para a juventude, mas que terá também a dinamização de oficinas e palestras.

Cuca é cabeça de cartaz

Os espetáculos decorrem em dois palcos. O principal, que funcionará numa tenda gigante (para precaver a chuva), acolherá os espetáculos noturnos, incluindo música, teatro e cinema. A cabeça de cartaz é a fadista Cuca Roseta, dia 12, mas atuam também cantores do concelho de diversos géneros musicais.

Sede Bandida e Andy Scotch iniciam a 4 de junho, seguindo-se uma noite de Cineconcerto e com a atuação da fadista Edna Costa (5). Seguem-se a Oficina de Música da EB2 da Mealhada e Miguel Silva (6), TILT (7 ), Odete (8), Pedro Batalha e António Calvário (9). No dia 10, a noite será de teatro satírico e de música, com Eletrick Band, seguindo-se, a 11, Spice Jam e PAMA. A fechar, dia 12, antes de Cuca Roseta, atua Francisco Saldanha.

Feira vai decorrer no Jardim Municipal, de 4 a 12 deste mês