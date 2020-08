Grande Rota do Bussaco liga Mealhada, Mortágua e Penacova com epicentro na Mata Nacional

Hoje às 17:27 Facebook

A Grande Rota do Bussaco, percurso pedestre e de BTT (bicicletas de todo o terreno) que liga a Mealhada, Mortágua e Penacova, com epicentro na Mata Nacional, "está criada e totalmente sinalizada", foi esta quarta-feira, dia 5 de agosto, anunciado.

A rota, com 56 quilómetros de extensão, está inserida num projeto dinamizado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) - Região de Coimbra que "procura a valorização do património natural". Ao logo do percurso, a Grande Rota disponibiliza diversos pórticos, mesas de interpretação ambiental e espaços de descanso e lazer.

Na Mealhada, o projeto da CIM inclui ainda uma outra rota, dentro da Mata Nacional do Bussaco, designada de Trilho das Árvores Notáveis.

