Grupo de Pombal faz proposta de 491 mil euros por escola da Mealhada

O grupo GPS, de Pombal, fez uma proposta de 491 mil euros pela Escola Profissional ​​​​​​​Vasconcellos Lebre (EPVL), da Mealhada, na hasta pública que decorreu na manhã desta quarta-feira.

A proposta do grupo de Pombal ainda vai ser votada na Assembleia Municipal, sendo que a oposição já assegurou que vai votar contra.

A proposta foi aprovada em hasta pública com quatro votos a favor e três contra. Hugo Silva, vereador da Coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada na Câmara Municipal, afirmou, na declaração de voto, "ser contra a venda desde a primeira hora", considerando que esta "branqueia um buraco financeiro no município".

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, afirma que houve outro grupo interessado, que não chegou a fazer a proposta por não ter elementos que solicitou, como o Relatório de Contas de 2019 da escola, que ainda não foi aprovado. "Temos até 30 de junho para aprovar as contas e, por indicação do advogado do município, cumprimos todos os pressupostos para a hasta pública", justifica.

A EPVL está à venda pela Câmara Municipal da Mealhada, depois de a ter comprado na totalidade em dezembro de 2019. Segundo o presidente do município, o facto de esta se ter tornado maioritariamente pública faz com que não seja abrangida pela comparticipação da Segurança Social, provocando uma despesa que será necessária noutros setores. "Não sabemos quanto mais dinheiro vamos gastar para proteger a população da pandemia da covid-19", defende.