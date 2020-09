Hospital e Centro de Saúde da Mealhada assaltados

João Pedro Campos Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital Misericórdia da Mealhada (HMM) e o Centro de Saúde foram assaltados na madrugada desta quinta-feira.

No HMM foi furtada a caixa das moedas da máquina de comida, tendo sido danificadas uma porta e uma janela. No caso do Centro de Saúde, furtaram uma carrinha e moedas da máquina de comida.

O caso foi entregue à GNR, que já está a investigar.

"Estes crimes estão a ser investigados pelas entidades competentes e nós também estamos, internamente, a tomar medidas de reforço da segurança", afirma o diretor geral da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, Bruno Peres.

"Não podemos impedir que regressem, mas vamos fazer tudo para garantir que da próxima vez terão o trabalho mais dificultado", conclui.