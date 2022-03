Idoso encontrado morto em poço na Mealhada 

O corpo de um homem, de 78 anos, foi encontrado sem vida na tarde desta sexta-feira, em Travasso, na freguesia de Vacariça, concelho da Mealhada. O alerta foi dado cerca das 16.40 horas.

Segundo fonte oficial da GNR de Aveiro, "tudo aponta, numa primeira avaliação, para que tenha sido um acidente". "O senhor estaria a trabalhar numa horta, num terreno que tem lá perto, e terá caído no poço", adiantou, ao JN, com a ressalva de que as circunstâncias se podem alterar "quando o cadáver for retirado da água".

Bombeiros e GNR mantinham-se, ao final da tarde, no local.