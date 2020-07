Idoso morre em acidente com trator na Mealhada

Zulay Costa Hoje às 10:08 Facebook

Um idoso foi encontrado morto, na sexta-feira à noite, debaixo do trator com que cultivava campos, em Casal Comba, Mealhada. Os familiares estranharam a demora do homem de 74 anos e deram o alerta.

A vítima foi encontrada cerca das 23 horas. "Estava já cadáver, debaixo do trator", caído no leito seco de um rio, na Pedrulha, Casal Comba, contou fonte do socorro ao JN. O homem, que residia naquela zona, costuma fazer aquele percurso, apurou o JN.

Para o local foram deslocados meios do INEM, bombeiros da Pampilhosa e GNR. O corpo foi transportado ao Instituto Médico Legal de Coimbra.