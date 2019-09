Associação pediu à Câmara para organizar o Carnaval da Mealhada

João Pedro Campos Hoje às 19:49 Facebook

A Associação Carnaval da Bairrada (ACB) pediu à Câmara Municipal da Mealhada para organizar o Carnaval em 2020, afirmando não ter condições para o fazer.

Segundo uma nota do município, a ACB encontra-se sem direção, com uma Comissão de Gestão, mostrando-se preocupada com a próxima edição do desfile.

Na mesma nota, a Câmara Municipal da Mealhada afirma garantir que o Carnaval da Bairrada não deixará de existir, tendo pedido à ACB que lhe comunique atempadamente se tem ou não condições para assumir o evento no próximo ano.

A Comissão de Gestão vai agora convocar uma Assembleia de Sócios e novo ato eleitoral, de forma a tentar preencher o vazio diretivo.

Nos últimos dois anos, o Carnaval da Mealhada, que sai às ruas de domingo a terça-feira (sendo que o desfile de segunda-feira é noturno), teve um dos desfiles adiados devido à chuva.