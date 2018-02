João Pedro Campos Hoje às 16:21 Facebook

O desfile de Carnaval da Mealhada, marcado para a tarde deste domingo, foi cancelado devido à chuva.

A organização decidiu, pelas 13.30 horas, não estarem reunidas as condições para a realização do corso, mantendo, no entanto, o desfile de terça-feira.

Neste momento, a organização está à procura de uma alternativa, podendo esta passar por um desfile noturno amanhã.