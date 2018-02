Mealhada substitui corso cancelado pela chuva por desfile noturno

Ontem às 21:32 Facebook

A organização do Carnaval na Mealhada, que cancelou o corso previsto para a tarde deste domingo devido à chuva, promove um "adicional desfile noturno inédito" na segunda-feira pelas ruas da cidade.

A Associação do Carnaval da Bairrada, promotora dos festejos na Mealhada, informa, numa nota enviada à agência Lusa, que "o desfile previsto para as 14.30 horas deste domingo foi cancelado devido a condições meteorológicas adversas" e que organizará, em substituição daquele, um "desfile noturno inédito", a partir das 22 horas de segunda-feira.

Entretanto, sublinha a Associação, mantém-se, como previsto, o corso carnavalesco de terça-feira, cujo início está agendado para as 14.30 horas.

"A decisão de [o desfile de hoje] não sair foi uma decisão conjunta entre a Associação do Carnaval da Bairrada (ACB) e as Escolas de Samba", afirma Alexandre Oliveira, presidente da Associação, destacando que à hora (cerca de uma hora antes do início do desfile) em que foi tomada a decisão "realmente não existiam condições" para a realização do corso.

"Apesar de a chuva ter parado momentaneamente, esse período de tempo não teria sido suficiente para a realização total do corso carnavalesco", acrescenta Alexandre Oliveira, citado pela ACB.

Sobre os bilhetes para o desfile cancelado, estes podem ser trocados, até ao final do dia de hoje, nos locais onde foram adquiridos ou utilizados para o desfile noturno de segunda-feira, esclarece a organização.

A edição deste ano do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada conta com o ator brasileiro Vítor Hugo, da telenovela "Herdeira", e com a modelo Raquel Loureiro como reis do certame.

Os festejos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada regressaram em 2017 ao "centro da Mealhada, depois de vários anos a realizarem-se fora do centro" da cidade (em favor do Sambódromo Luis Marques), onde se mantém este ano devido ao "sucesso do ano passado".