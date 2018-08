JN 05 Maio 2018 às 11:16 Facebook

Um despiste de um automóvel ligeiro na manhã deste sábado provocou o condicionamento da via da esquerda da A1, na zona da Mealhada

De acordo com fonte da brigada de trânsito de Santa Maria da Feira disse ao JN, um carro despistou-se, deslocando-se para a via da esquerda e embatendo no separador central da autoestrada, na zona da Mealhada.

Do acidente não resultaram feridos, mas a via da esquerda ficou cortada ao trânsito.

O alerta do acidente foi dado cerca das 9.40 horas.