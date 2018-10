Mata Nacional do Bussaco encerrada ao público devido à tempestade Leslie

Hoje às 16:20 Facebook

A Mata Nacional do Bussaco, na Mealhada, distrito de Aveiro, foi encerrada ao público na sequência da tempestade Leslie, que atingiu no sábado a região Centro.

O presidente do município, Rui Marqueiro, explicou à agência Lusa que caíram dezenas de árvores no Bussaco e que, por isso, a mata está interdita.

"Vamos colocar grades em todas as entradas para que as pessoas percebam que não podem entrar, porque há o risco de queda de mais árvores", disse.

O autarca explicou igualmente que tiveram de ir retirar algumas pessoas que estavam a pernoitar nas Casas do Bussaco, dentro daquela Mata Nacional.

"Foi uma noite muito difícil, felizmente não há mortos, embora haja alguns feridos, incluindo bombeiros", acrescentou.

De acordo com Rui Marqueiro, houve prejuízos em várias empresas, na sinalética, em edifícios particulares e municipais, mas a autarquia não vai decretar emergência municipal.

"Houve ainda uma família desalojada, que irá ainda hoje ser realojada pela Câmara", assegurou.

Há igualmente registo de vários carros danificados na sequência da queda de árvores.

O autarca recordou ainda que no sábado à noite foi obrigado a suspender o jogo entre Portugal e Espanha, da final do europeu feminino de hóquei em patins, porque a cobertura do pavilhão apresentava graves danos.

"E não podíamos correr riscos".