"Terror" em terras de Santa Cristina

Foi uma manhã de pânico que os habitantes de Santa Cristina, no concelho da Mealhada, viveram no sábado, com o fogo a chegar bem perto das suas casas. O incêndio, que havia começado às 8.30 horas na Vacariça, mobilizou mais de 300 bombeiros e só foi dominado próximo das 18 horas.

Nélson Fernandes vive em Santa Cristina e não se lembra de ver uma situação de pânico como a de ontem. "Foi terrível. Quando vi a frente norte chegar perto às casas, ainda mais a arrumos com palha e lenha, assustei-me", aponta. Ao lado, António Silva ainda tinha a máscara, depois de o ar na povoação ter estado irrespirável. "Acalmou ao início da tarde, mas ainda não é razão para suspirarmos de alívio. Não sabemos se o vento aumenta de intensidade e não vem para aqui outra frente de fogo", destaca.

O incêndio chegou a Santa Cristina cerca das 10 horas e só três horas depois aquela frente foi controlada pelas dezenas de corporações de bombeiros que se juntaram para combater as chamas. O telhado de um anexo ainda chegou a ser atingido, mas sem provocar danos estruturais ao edifício.