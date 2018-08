Três mortos em acidente na A1 na zona da Mealhada

Zulay Costa com Sandra Borges e Cláudia Luís Hoje às 19:38, atualizado às 19:58 Facebook

Três pessoas morreram e outras seis sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, num violento acidente na A1, na zona da Mealhada.

Neste momento decorrem as operações de socorro, estando várias vítimas encarceradas.

O acidente aconteceu pelas 18 horas, cerca do quilómetro 211, sentido sul - norte, envolvendo pelo menos dois pesados e vários ligeiros.

No local estão meios dos bombeiros da Mealhada, Pampilhosa e Esmoriz, INEM, além da GNR e Brisa.

O trânsito encontra-se cortado no sentido sul - norte, estando a circular, em alternativa, pela N1. No sentido inverso, as autoridades recomendam precaução, estando a fluir apenas numa faixa.