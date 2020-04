Mata do Bussaco reabre a 3 de maio se estiverem reunidas "condições de segurança"

Hoje às 14:56 Facebook

A reabertura do Bussaco está prevista para 3 de maio, mas depende da autorização do secretário de Estado das Florestas, após parecer da Câmara da Mealhada, revelou, esta quinta-feira, o presidente da Fundação Mata do Bussaco.

António Gravato, presidente da Fundação Mata do Bussaco, disse que a reabertura "só ocorrerá se estiverem reunidas todas as condições de segurança" para os visitantes. "A decisão de reabrir a mata será tomada pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, depois de parecer positivo dos serviços de proteção civil da Câmara da Mealhada, em articulação com a fundação", explica o presidente da instituição.

