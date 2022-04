Mealhada, Penacova e Mortágua unem-se para mostrar Mata do Bussaco

JN Hoje às 16:52 Facebook

Os Municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua garantiram esta quinta-feira estar unidos em torno de um evento, que alia o desporto, a aventura e a natureza, e que ambiciona mostrar o melhor da Mata Nacional do Bussaco.

O Bussaco Trail Challenge, que irá decorrer no dia 8 de maio na Mata Nacional do Bussaco, foi apresentado ao final da manhã de hoje, em conferência de imprensa que decorreu no Palace Hotel do Bussaco.

De acordo com o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, este evento é mais uma forma de divulgar a região e de dar mais um passo na ligação dos municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua.

Também o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, sublinhou que os três municípios só têm a ganhar se estiverem unidos, especialmente em torno do Bussaco e de todo o seu património envolvente, quer natural, quer histórico.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, também evidenciou a riqueza do património natural e histórico comum aos três concelhos.

O presidente do conselho diretivo da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte, sublinhou que esta é uma prova que permitirá estar "na vanguarda do desporto, aliado ao turismo da natureza".

A prova terá quatro distâncias: 10, 17, 30 e 45 quilómetros. De acordo com a associação Trilhos Luso Bussaco, ao todo já estão contabilizadas cerca de 1000 inscrições para estas provas, que arrancam todas a partir do Pavilhão do Luso.