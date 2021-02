Missa online para chegar aos fiéis em confinamento na Mealhada

João Pedro Campos Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade Pastoral da Mealhada realiza, todos os sábados à tarde, uma missa transmitida online em tempos de pandemia e confinamento. A celebração tem, semanalmente, mais de uma centena de visualizações.

A Unidade Pastoral da Mealhada realiza, todos os sábados à tarde, uma missa transmitida online em tempos de pandemia e confinamento. A celebração tem, semanalmente, mais de uma centena de visualizações.

A missa é celebrada às 17 horas na Igreja do Luso e transmitida, via Facebook, através da página da Associação Jovens Cristãos de Luso (AJCL). "Esta transmissão é um trabalho de todo um grupo, para que possa chegar a casa dos fiéis", explica o presidente da Associação, Ricardo Seabra Pereira.

A transmissão tem, semanalmente, mais de uma centena de visualizações, que se registam ao longo da semana. Em direto, chegam a estar entre 60 a 80 pessoas a assistir.

"É mais uma das formas possíveis de chegarmos aos nossos fiéis", conta o pároco das sete paróquias da Mealhada, o padre Rodolfo Leite, que realiza semanalmente a missa.

Meios técnicos

Presencialmente, na Igreja, estão cinco pessoas, as necessárias para realizar a missa. À distância, via Zoom, estão outros participantes, como elementos que fazem as leituras. A partir daí é feita a transmissão, em "streaming", para a página de Facebook da AJCL. Devido a problemas de som em missas anteriores foi adotado um sistema de microfones sem fios.

PUB

"É com alegria que nos reunimos, através desta rede social, que permite o nosso encontro possível", exclama o padre Rodolfo Leite durante a celebração.

Sem pandemia, este seria um tempo de festa no concelho da Mealhada, com o Carnaval. O padre apela a que as pessoas "brinquem" em casa. "É um tempo bonito para convivermos e nos rirmos. Façamos isso, dentro das possibilidades", afirma Rodolfo Leite.