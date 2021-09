O negócio do leitão da Bairrada voltou a ser o que era 

Salomé Filipe Hoje às 13:23 Facebook

Verão trouxe enchente aos restaurantes da Mealhada e os emigrantes apareceram em força.

A tormenta parece ter ficado para trás. Foram vários meses a funcionar só com takeaway ou com entregas ao domicílio e, nalguns casos, não compensou mesmo trabalhar durante os confinamentos. Mas, agora, os restaurantes de leitão da Bairrada estão a ter um verão repleto de clientes. Ao ponto de alguns já estimarem ter tido uma época melhor do que em 2019, quando ainda nem se sonhava com a pandemia.

"Os nossos restaurantes têm tido uma procura significativa, principalmente ao almoço. Ficamos contentes, porque passaram por um massacre", atesta Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, concelho com mais de 40 restaurantes, entre os quais pelo menos 12 especialistas em leitão.