Piscina da Mealhada só deve reabrir em novembro

A obra de beneficiação da Piscina Municipal da Mealhada entrou na reta final, faltando agora a execução de trabalhos complementares que, não tendo sido contemplados no projeto inicial, são de execução obrigatória. Os técnicos preveem agora que o equipamento reabra em novembro.

O objetivo da Câmara era abrir a instalação logo no início do ano letivo, mas as previsões dos técnicos apontam agora para um adiamento para novembro.

O Executivo municipal afirma que está a acompanhar esta obra "de uma forma intensa, dada a importância que o equipamento tem para a comunidade". Salienta porém que, já no decorrer dos trabalhos, surgiu a necessidade de realizarem trabalhos complementares, nomeadamente ao nível do sistema de deteção de incêndios, bem como a correção de aspetos técnicos diversos, por exemplo ao nível da cobertura, o que deu origem ao prolongamento, no tempo, da empreitada.

O projeto de requalificação inclui a construção de uma central térmica de produção de energia com utilização de biomassa e aplicação de painéis solares, além de trabalhos ao nível das fundações e estruturas em betão, alvenarias, substituição de caixilharias, serralharias e revestimentos.