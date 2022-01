Quase dois milhões de euros para recuperar "Chalet Suisso" na Mealhada

Zulay Costa Hoje às 13:48 Facebook

Câmara da Mealhada procura financiamento para obra que visa preservar memória e atrair pessoas.

A reabilitação do "Chalet Suisso", um edifício construído no final do século XIX, em frente à estação de caminho de ferro da Pampilhosa, Mealhada, vai custar 1,92 milhões de euros e deverá ficar pronta dentro de um ano. Será destinado à cultura, garante a Autarquia, que já adjudicou a obra.

António Jorge Franco, presidente da Câmara, guiou o JN pelo interior do imóvel, realçando a importância de impedir a sua ruína e salvaguardar a história. Estava devoluto e foi adquirido há meia dúzia de anos pelo anterior executivo.