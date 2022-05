Renault Twingo em encontro nacional no Buçaco

RP Hoje às 15:14 Facebook

O Twingo Clube, com sede no Porto, organiza, este sábado, na Mata do Buçaco, no Luso, o I Encontro Nacional de Proprietários de Twingo, o popular modelo da Renault.

O encontro de todos os participantes dar-se-á, pelas 10 horas, no parque do Velódromo Internacional de Sangalhos, seguindo-se uma visita ao Museu das Duas Rodas. Os Twingo vão, depois, em caravana até à vila do Luso, onde decorrerá o almoço, distribuição de lembranças e convívio.

O clube, que nasceu em 2021, com sede na Rua de Lindo Vale, no Porto, tem cerca de meia centena de associados, que pagam uma quota anual de 20 euros anuais.

O Twingo foi lançado em 1993, e revolucionou o segmento dos citadinos, com o seu formato de monovolume e dimensões reduzidas, com 3,43 metros de comprimento, 1,63 metro de largura e 1,42 metro de altura.

Estava disponível apenas com um motor de 1.2 litros e 55 cavalos de potência, tendo como únicas opções o ar condicionado e o teto panorâmico.

A primeira geração foi produzida, na Europa até 2007, tendo vendido mais de dois milhões de exemplares, mas a última unidade saiu da fábrica da Renault na Colômbia, em 2012.