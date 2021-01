Restaurantes na Mealhada fogem à crise fechando

João Pedro Campos Hoje às 13:45 Facebook

Pouca afluência ao take-away e época baixa levam a que muitos encerrem, pelo menos, até final deste mês.

A maioria dos restaurantes de leitão da Mealhada estão encerrados durante o mês de janeiro. Limitados apenas ao serviço de take-away, os proprietários ouvidos pelo JN consideram que não compensa estar a servir, numa altura que, normalmente, já é de pouca afluência. Lamentam ainda não terem recebido qualquer tipo de apoios por parte do Estado.

"Com os gastos que íamos ter com água e eletricidade, para os clientes que teríamos, não valia a pena abrir", revela ao JN Carla Couceiro, proprietária do Couceiro's dos Leitões. O restaurante está fechado desde 31 de dezembro e deverá manter-se assim todo o mês de janeiro. "Muitos dos nossos clientes são de fora do concelho e, não se podendo deslocar, também não viriam cá", aponta.