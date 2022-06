Cineteatro da  Murtosa vai ser recuperado para escola de teatro

Classificado como imóvel de interesse municipal.

A Câmara da Murtosa vai reabilitar o cineteatro, uma réplica do Teatro São João do Porto, de arquiteto desconhecido, para aí instalar uma escola de teatro, revelou esta segunda-feira o seu presidente, Joaquim Batista.

"Estamos a falar de um edifício com impacto arquitetónico a que alguns técnicos reconheceram imenso valor, sendo um teatro tradicional de ferradura e uma espécie de réplica do São João, construído no início do século XX", disse à Lusa Joaquim Batista, no dia em que foi publicado em Diário da República a sua classificação como imóvel de interesse municipal.

Além do valor arquitetónico, o autarca releva a importância social do edifício, construído através da doação inicial de um conjunto de benfeitores e de uma subscrição pública. "Foi um investimento social da comunidade e nós entendemos que, quando se trata de edifícios cuja mobilização social foi relevante em torno deles, devemos preservar", explica o edil.

O edifício foi, durante décadas, "o grande espaço cultural e social da Murtosa", mas ao longo da sua história conheceu usos muito diferentes: além de casa de espetáculos, foi quartel de bombeiros, sede dos escoteiros, colégio e Junta de Freguesia.