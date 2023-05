Em duas horas tiraram uma tonelada de lixo junto à ria de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 17:41 Facebook

Voluntários percorreram oito quilómetros na Murtosa e encontraram desde pneus a roupa

Sete dezenas de voluntários retiraram este sábado cerca de uma tonelada de resíduos das duas margens da ria de Aveiro, na Murtosa. Ao longo de duas horas percorreram um total de oito quilómetros, numa ação que pretendeu limpar e sensibilizar para comportamentos amigos do ambiente.

Pelas 9.30 horas, 20 elementos da Fraternidade de Nuno Álvares (escuteiros adultos) e 10 jovens adultos com necessidades especiais da Residência Quinta da Pinheira (Misericórdia) partiram do cais da Béstida e percorreram a margem do lado do Bunheiro. Até às 11.30, altura em que deram por concluída a Operação Margem Limpa, iniciativa promovida pela Câmara, percorreram quatro quilómetros e apanharam perto de meia tonelada de lixo.