Idosa ferida em despiste com veículo elétrico na Murtosa

Uma mulher de 72 anos que seguia num veículo elétrico para pessoas com mobilidade reduzida ficou ferida com gravidade, na segunda-feira, na Murtosa. Ter-se-á despistado ao entrar numa rotunda.

"Ao entrar numa rotunda, não sei se teve alguma doença súbita ou se entrou com um bocadinho de velocidade, mas despistou-se e a cadeira tombou", contou fonte dos bombeiros. A idosa "foi projetada e bateu com a cabeça na rua", acrescentou.

Estava "consciente, mas tinha uma ferida na cabeça", tendo sido considerada vítima grave e transportada pelos bombeiros da Murtosa para o hospital de Aveiro. A VMER de Aveiro foi ao seu encontro e fez o acompanhamento em parte do percurso.

O incidente aconteceu pelas 12 horas, numa rotunda perto do quartel dos bombeiros. De acordo com a mesma fonte, não é o primeiro acidente com aquele tipo de veículos. Há cerca de um ano, um homem também se despistou naquela rotunda.