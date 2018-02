GNR resgatou refugiado do Mali que dormia ao frio na praia

R.P. Hoje às 12:00, atualizado às 12:06 Facebook

Twitter

A GNR resgatou, na praia da Torreira, na Murtosa, um refugiado do Mali, de 28 anos, que há dias dormia ao relento na praia, após ter chegado ao nosso país escondido num barco de pesca.

A GNR teve conhecimento de que um homem estaria há alguns dias a dormir na praia da Torreira, pelo que os militares do Posto Territorial da Murtosa patrulharam a zona para o localizarem, o que veio a acontecer durante a noite de ontem (quarta-feira).

Em comunicado, a GNR sublinhou que "das averiguações foi possível apurar que se tratava de um homem de 28 anos, o qual não possuía qualquer documento de identificação e que, segundo informações do mesmo, terá chegado a Portugal escondido numa embarcação de pesca, com o objetivo de fugir da guerra no Mali".

"Dada a situação precária do refugiado, os militares diligenciaram no sentido de lhe ser prestado apoio com o fornecimento de alimentação e alojamento, tendo em consideração a vaga de frio que se fazia sentir, encaminhando-o para uma casa de acolhimento", acrescenta o comunicado.