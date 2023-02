Acidente em Oliveira de Azeméis provoca três feridos

Três pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, num acidente, ao final da tarde desta segunda-feira, em Oliveira de Azeméis.

O alerta para os bombeiros de Fajões, dando conta do acidente de viação na Estrada Nacional (EN224-1), na freguesia de Carregosa, ocorreu pelas 18.48 horas.

Os feridos, com idades entre os 19 e 28 anos, foram assistidos e, depois de estabilizados, transportados para o Hospital S, Sebastião, na Feira.

Os bombeiros de Fajões estiveram no local com nove operacionais e três veículos, auxiliados pelos bombeiros de São João da Madeira com dois operacionais e um veículo.

A GNR tomou conta da ocorrência.