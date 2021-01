Câmara de Oliveira de Azeméis ajuda na procura de emprego

Adriana Castro Hoje às 14:01 Facebook

A Autarquia de Oliveira de Azeméis concentrou todas as ofertas de emprego disponíveis no concelho numa página que se pretende constituir como "Bolsa de Emprego Municipal".

O objetivo é fazer a ligação entre as empresas e outras entidades empregadoras e quem está à procura de emprego.

"Numa altura em que o concelho viu aumentar o índice de desemprego, é fundamental criarmos respostas e, esta nova ferramenta de comunicação é um meio de concentrar sinergias com os nossos empresários de forma a combatermos este problema", afirma o autarca Joaquim Jorge.

A Câmara garante estar disponível para divulgar todas as oportunidades de emprego. Para tal, basta fazer chegar as necessidades de recrutamento através do email gae@cm-oaz.pt