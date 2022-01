Choque entre carro e mota resulta num ferido grave em Oliveira de Azeméis

Duas pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, num choque entre uma mota e um carro, esta manhã, em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis.

O acidente resultou da colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo na Avenida dos Descobrimentos, via que entretanto já foi aberta ao trânsito.

Os feridos, um motociclista de 40 anos e o condutor do carro de 80 anos, foram assistidos pelos bombeiros de Fajões e equipa da VMER de Gaia. O motociclista, ferido grave, foi transportado para o Hospital de Gaia e o homem de 80 anos para o Hospital S. Sebastião, na Feira,

Os bombeiros de Fajões estão no local com nove operacionais e três veículos. GNR está no local e tomou conta da ocorrência.