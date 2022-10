Um homem de 53 anos, residente em São João da Madeira, morreu, este domingo, depois de ter participado numa prova de BTT na freguesia de Ul, Oliveira de Azeméis.

O ciclista terá entrado em paragem cardiorrespiratória já depois de ter completado a prova de BTT, quanto tomava banho.

Estiveram no local os bombeiros de Oliveira de Azeméis, VMER e equipa do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM.