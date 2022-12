Condutor em fuga após acidente com mota

Um motociclista de 32 anos ficou ferido em consequência de um acidente de viação ocorrido, na manhã desta terça-feira, em Oliveira de Azeméis. O condutor do veículo ligeiro colocou-se em fuga.

O acidente ocorreu pelas 9.30 horas, na rua do Sobral, freguesia de Ul, com a colisão entre o motociclo e a viatura ligeira, cujo condutor se ausentou do local sem auxiliar a vítima.

Os bombeiros de Oliveira de Azeméis transportaram o motociclista para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

A GNR tenta identificar a identidade do condutor do veículo ligeiro.