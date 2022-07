O estranho caso dos patos desaparecidos de lago em Oliveira de Azeméis

18 patos com poucos dias de vida e cerca de 20 ovos em incubação desapareceram de um lago da freguesia de S. Roque, em Oliveira de Azeméis. O presidente da Junta de Freguesia suspeita que os animais foram roubados.

"É lamentável isto acontecer", desabafa, ao JN, Vítor Andrade, presidente da junta de freguesia. "Não queremos acusar ninguém, porque não temos certezas de nada, mas é muito duvidosa a forma como eles desaparecem", adiantou.

O autarca explica que, há cerca de um mês, nasceram no lago do "Parque Intergerações" 20 novos patos que, diz Vítor Andrade, eram um autêntico chamariz de pessoas, com visitantes diários, principalmente as crianças, "curiosos e interessados em ver os patinhos pequeninos, que eram a grande atracão".