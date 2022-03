Duas pessoas ficaram feridas num acidente de viação ocorrido, esta tarde de terça-feira, em Fajões, Oliveira de Azeméis.

O acidente resultou do despiste de um veículo ligeiro mercadorias, na Estrada Nacional EN 327, sentido Arouca-São João da Madeira, no lugar do Pisão.

Os dois feridos, uma mulher de 17 anos e um homem de 77, foram assistidos pelos bombeiros de Fajões que estiveram no local com sete operacionais e dois veículos.