Empresa de Oliveira de Azeméis em quarentena após caso confirmado

Catarina Silva Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Grupo Simoldes, em Oliveira de Azeméis, confirmou um caso de infeção por Covid-19 num dos funcionários. Todos os colaboradores que estiveram em contacto com o homem infetado foram colocados em quarentena. A unidade fabril não encerrou.

O grupo, "em articulação com a autoridade de saúde local, definiu a implementação de medidas de acordo com orientações da Direção Geral de Saúde", avança comunicado interno, adiantando que uma das medidas era a identificação dos colaboradores que tiveram contacto com o doente.

O comunicado acrescenta que "a lista das pessoas identificadas já foi remetida à autoridade de saúde local, que ficará responsável pelo contacto direto com as mesmas, e tomará as medidas recomendadas pela DGS".

Os colaboradores, que já foram contactados, ficarão em quarentena e sob avaliação de risco, como forma de prevenção. Os Serviços de Medicina do Trabalho disponibilizaram-se ainda para esclarecer dúvidas dos trabalhadores sobre a pandemia e medidas de prevenção a tomar.

O grupo, que produz componentes para o setor automóvel, tem várias unidades no concelho de Oliveira de Azeméis.