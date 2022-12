Família com duas crianças desalojada devido a incêndio em Oliveira de Azeméis 

Um casal e os dois filhos, de cinco e sete anos, ficaram desalojados, em consequência de um incêndio em casa, esta sexta-feira de manhã, em Oliveira de Azeméis.

Foram momentos de grande ansiedade e apreensão vividos pelo casal e os seus dois filhos menores, perante o deflagrar das chamas que acabariam por destruir completamente a residência unifamiliar que os acolhia na Rua da Gândara, freguesia de S. Roque.

O incêndio, que deflagrou pelas 11.53 horas e cuja origem está ainda a ser investigada, propagou-se rapidamente a todas as divisórias da habitação provocando a destruição completa do imóvel.

Apesar da pronta deslocação, quando os bombeiros de Oliveira de Azeméis ali chagaram, já a habitação estava completamente tomada pelas chamas.

Por entre a confusão instalada logo após os primeiros sinais do incêndio, a mulher de 32 anos acabaria por ser assistida no local pelos bombeiros devido à inalação de fumos e ser transportada para o Hospital S. Sebastião, na Feira, com acompanhamento médico da equipa da VMER.

O casal e os dois filhos foram acolhidos temporariamente por familiares.

Estiveram no local 20 operacionais e sete veículos dos bombeiros de Oliveira de Azeméis e a GNR com sete operacionais e três viaturas, assim como a equipa da VMER da Feira.