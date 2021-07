Funeral de casal venezuelano que morreu em acidente realiza-se na quarta-feira

Salomão Rodrigues Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Realiza-se, na quarta-feira, em Oliveira de Azeméis, o funeral do casal venezuelano que faleceu em consequência de um acidente de viação ocorrido no passado dia três, em Milheirós de Poiares, Feira. O filho do casal, que ficou ferido com gravidade, teve alta hospitalar.

As cerimónias fúnebres de Ramon Olivar e Fabíola Ruiz, realizam-se pelas 10 horas, na Igreja de Oliveira de Azeméis, seguindo-se a cremação na Lapa, Porto.

O filho do casal, que seguia na viatura com os pais, sofreu ferimentos graves, mas teve já alta hospitalar.