Guardiões dos Rios chegam a Oliveira de Azeméis

Oliveira de Azeméis vai passar a contar com uma equipa de Guardiões de Rios, elementos que vão fiscalizar as linhas de água do concelho e comunicar às autoridades competentes possíveis descargas poluentes.

Depois de a Indaqua ter lançado a primeira equipa de Guardiões de Rios em Santa Maria da Feira, o projeto vai ser replicado no concelho de Oliveira de Azeméis com a concessionária da água e saneamento a formar uma equipa com elementos destinados a esta função.

Os elementos irão fiscalizar as linhas de água, proceder, sempre que necessário, a recolha de águas e posterior análise para aferir do tipo de poluição e, sempre que possível, identificar os possíveis infratores.

Vão, ainda, responder prontamente a denúncias que sejam provenientes dos munícipes, tendo a concessionária uma linha telefónica disponível para o efeito (256 690 150).

Em Santa Maria da Feira, desde que a equipa de Guardiões entrou em funcionamento, a 22 de março, foi dada resposta a cerca de três dezenas de denúncias sobre descargas poluentes feitas pela linha de emergência.

Foram emitidos de três autos de contraordenação pela Agência Portuguesa do Ambiente, em consequência de focos de poluição identificados pelos Guardiões dos Rios

O protocolo de colaboração entre a INDAQUA Oliveira de Azeméis, a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Agência Portuguesa do Ambiente vai ser assinado pelas 18 horas desta sexta-feira, no Auditório Comendador Ângelo Azevedo, em São Roque.

De acordo com a concessionária, a apresentação pública "O Valor da Água e os Serviços de Água no Concelho de Oliveira de Azeméis" vai abordar, ainda, outros projetos conjuntos entre a INDAQUA e a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

Entre a informação a ser avançada encontra-se a conclusão do Plano de Investimentos "que permitiu alargar a rede de saneamento para servir mais 6.110 habitante e ainda a sensibilização para a importância da ligação à rede pública de água e saneamento".