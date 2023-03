Homem de 56 anos desparecido em Oliveira de Azeméis

Um homem de 56 anos está desaparecido desde a manhã de quarta-feira, em Cucujães, Oliveira de Azeméis. A família, desesperada por não ter qualquer informação sobre o paradeiro, diz que o desaparecimento pode estar relacionado com um problema de saúde.

Ao JN, a companheira do desaparecido, Anabela Ferreira, afirma que viu Serafim Gomes pela última vez na manhã da passada quarta-feira. "Deixei a casa por volta das 7.40 horas para ir trabalhar e ele ficou em casa, com o pijama ainda vestido. Quando voltei, à hora do almoço, já nunca mais o vi", precisou.

A mulher suspeita que o desaparecimento possa estar relacionado com um problema de saúde que se agravou após o encerramento da empresa em que o companheiro trabalhava, deixando-o em situação de desemprego. Contudo, não há certezas.

"Estamos numa aflição muito grande", afirmou, detalhando que o homem terá saído de casa com roupa e calçado escuros, e pedindo que qualquer informação seja comunicada às autoridades.