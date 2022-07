Um homem de 84 anos ficou ferido em consequência de um acidente de viação ocorrido em Oliveira de Azeméis

O acidente resultou da colisão de dois veículos ligeiros no cruzamento Rua do Sorrego com Rua Padre Joaquim Aguiar , em Carregosa. O ferido foi assistido pelos bombeiros de Fajões e transportado para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

A GNR tomou conta da ocorrência.