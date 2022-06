Incêndio destruiu anexos em Oliveira de Azeméis 

Um anexo de uma habitação de Carregosa, Oliveira de Azeméis, foi destruído pelas chamas ao final da manhã desta segunda-feira.

O anexo da habitação, situada no lugar de Azagães, servia de arrumos e lavandaria.

A rápida intervenção dos bombeiros de Fajões fez com que fosse possível limitar a propagação das chamas, evitando que as habitações adjacentes fossem atingidas.

De acordo com os bombeiros, "os trabalhos de combate foram dificultados face às várias explosões registadas no interior do anexo", devido à "existência de diversos equipamentos eletroeletrónicos com cargas e componentes gasosos que, com o aquecimento provocado pelas chamas, acabaram por provocar várias explosões".

Não há feridos a registar. Os bombeiros de Fajões estiveram no local com quatro veículos e 11 operacionais.

A GNR tomou conta da ocorrência.