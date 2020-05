Incêndio em restaurante de Oliveira de Azeméis faz três feridos

Catarina Silva Hoje às 16:27 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta tarde, na cozinha de um restaurante, em Oliveira de Azeméis, e acabou por consumir a arrecadação do estabelecimento. Três pessoas ficaram feridas.

O fogo terá deflagrado na zona do fogão e exaustão da cozinha do Restaurante O Fogareiro. O alerta foi dado às 15.09 horas e à chegada dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis todos os moradores que estavam dentro do prédio àquela hora já estavam no exterior.

Registaram-se três feridos ligeiros, dois homens e uma mulher, que ajudaram a combater o incêndio na fase inicial. O fogo consumiu parte da cozinha e a arrecadação do restaurante e deixou ainda marcas na fachada do prédio. Já está extinto.

Os Bombeiros de Oliveira de Azeméis estiveram no local com 15 operacionais e seis veículos. Além da GNR de Oliveira de Azeméis e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira.