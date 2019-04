Bombeiros e GNR procuram idoso desaparecido em Oliveira de Azeméis

Catarina Silva Hoje às 22:43 Facebook

Está a ser procurado um homem de 84 anos que não apareceu para jantar, na noite desta quinta-feira, em casa onde vive com familiares, em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis. O filho alertou as autoridades e no terreno já estão os Bombeiros de Fajões e GNR de Cesar, num total de oito elementos, em buscas apeadas e motorizadas.

"O alerta chegou às 21.17 horas por um familiar e estamos a fazer buscas na zona periférica à habitação", disse o comandante dos Bombeiros de Fajões, Ricardo Guerra.

Segundo o mesmo, o homem terá sido visto pela última vez durante a tarde. "Ainda é muito prematuro, poderá ter caído, estar desorientado ou estar em algum estabelecimento", referiu.

No local estão ainda três veículos dos Bombeiros e GNR.