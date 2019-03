Camião a arder na A32 em Oliveira de Azeméis

Catarina Silva Hoje às 21:37, atualizado às 21:53 Facebook

Um camião incendiou-se esta noite de sexta-feira, quando estava em andamento, na A32, sentido Norte/Sul, próximo da saída para Carregosa, Oliveira de Azeméis.

Segundo Mário Pessoa, Adjunto dos Bombeiros de Fajões, que estão a combater as chamas com as corporações de Vale de Cambra e São João da Madeira, tratou-se do "subaquecimento dos travões".

O alerta foi dado às 20.03 horas e o condutor do camião que transportava madeira conseguiu sair a tempo. Não há registo de feridos. A circulação está condicionada a uma só via.

Para o local foram mobilizados 19 elementos, com sete veículos, das três corporações.