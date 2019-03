Carro colhido por comboio em Oliveira de Azeméis corta linha do Vouga

Salomão Rodrigues Hoje às 19:15 Facebook

Um carro foi colhido na linha ferroviária do Vouga, na passagem de nivel de Cucujães, Oliveira de Azeméis, esta quarta-feira. O condutor terá tentado passar com as cancelas em baixo. A linha do Vouga e a Estrada Nacional 327 estão interrompidas.

O acidente ocorreu pelas 18 horas, na passagem de nível da Rua das Mangas, Estrada Nacional (en327). As cancelas estavam fechadas e a bloquear a passagem devido à chegada eminente do comboio (Vouguinha).

Junto às cancelas estava um primeiro carro parado. Contudo, o condutor que se encontrava numa segunda viatura ultrapassou o carro que estava à sua frente e tentou contornar as cancelas.

Já no centro da Linha o condutor ainda terá tentado fazer marcha atrás mas foi colhido pelo comboio na parte frontal da viatura, que a arrastou contra a outra viatura que estava parada.

"Foi um milagre ninguém ter morrido e o comboio não ter descarrilado e caído na ribanceira", disse uma testemunha, ao JN.

O condutor da viatura colhida, com cerca de 19 anos, saiu ileso.