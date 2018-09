Hoje às 19:44 Facebook

Um casal de motociclistas ficou ferido em consequência de um acidente de viação ocorrido cerca das 19 horas no IC2, em Oliveira de Azeméis.

O condutor ficou ferido com gravidade enquanto a mulher, acompanhante, sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste. As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis e a VMER da Feira, e foram ambas transportadas para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

A GNR de São João da Madeira esteve no local.