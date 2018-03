Centro de dia de Oliveira de Azeméis evacuado devido a incêndio

Catarina Silva Hoje às 10:46 Facebook

Um centro de dia em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, foi evacuado esta sexta-feira, devido a um incêndio que deflagrou no edifício.

Segundo Mário Pessoa, Adjunto dos Bombeiros Voluntários de Fajões, "a cobertura começou a arder devido ao recuperador de calor". "À nossa chegada, ainda estavam 12 idosos no interior, que conseguimos retirar", explicou.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 09.48 horas. A cobertura teve que ser retirada pelos bombeiros.

A VMER da Feira está no local para assistir com oxigénio os utentes, que aguardam no exterior do Centro Social.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, foram mobilizados para o local dez elementos e quatro viaturas dos Bombeiros de Fajões.