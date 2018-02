Centro de Saúde volta à normalidade após ameaça falsa

Catarina Silva Hoje às 12:26 Facebook

O Centro de Saúde de São Roque, em Oliveira de Azeméis, foi evacuado esta sexta-feira de manhã, depois de uma ameaça de bomba feita por telefone. Após inspeção das autoridades, a situação foi normalizada.

O edifício da Junta de Freguesia, nas proximidades, também foi evacuado, por precaução. Em causa um alerta gerado, cerca das 11 horas da manhã, depois de um telefonema em que se ameaçava o Centro de Saúde de São Roque, no concelho de Oliveira de Azeméis.

O centro de saúde que alertou as autoridades e GNR orientou a evacuação dos edifícios. As pessoas, entre profissionais e doentes, aguardaram no exterior dos edifícios pela chegada da Brigada de Inativação de Explosivos.

"Recebemos um telefonema anónimo, um telefonema muito desagradável que foi recebido por uma funcionária, que me alertou a mim e à GNR. Mas a equipa já confirmou que era falso alarme e as pessoas já puderam voltar a entrar nos edifícios do Centro de Saude e da Junta de Freguesia. As consultas foram todas desmarcadas, vão ter que se remarcadas. Não brinquem com estas coisas, só prejudicam os utentes. Por muitas razões que possam ter, não há necessidade nenhuma destas coisas", disse ao JN o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Amaro Simões.